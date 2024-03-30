T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
2024-03-30 00:00:00 -
T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO : 2022/1035 Esas
KARAR NO : 2023/276
5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/02/2023 tarihli ilamı ile 20 TL ADLİ PARA, 3000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Galib ve Nergis 10/09/1993 doğumlu,GULNAZ ZEYNALOVA adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 08.02.2024
#ilangovtr
Basın No: ILN02011124