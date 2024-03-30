T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/1690 Esas

KARAR NO : 2022/1365

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/10/2022 tarihli ilamı ile 240 TL ADLİ PARA, 5 YIL 7 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Hassan ve Rohangiz 01/12/1977 doğumlu,ROMINA OKHOWAT adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 08.02.2024

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Basın No: ILN02011122