T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/1333 Esas

KARAR NO : 2022/1439

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/11/2022 tarihli ilamı ile 20 TL ADLİ PARA, 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Ghorbanalı ve Meryem 13/05/1985 doğumlu,EBAD PIR MORADIAN adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 08.02.2024

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Basın No: ILN02011120