T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2020/357 Esas

KARAR NO : 2021/246

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/02/2021 tarihli ilamı ile 2000 TL ADLİ PARA, 660 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Daniel ve Miriam 30/01/1990 doğumlu,ELIOR OMESSI adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 08.02.2024

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Basın No: ILN02010642