T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/531 Esas

KARAR NO : 2022/617



Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/04/2022 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle maddesi gereğince 8320 TL ADLİ PARA, 7000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Aliakbar ve Mahbube kızı, 10/08/1984 doğumlu, MALIHEH SAFARI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.



Dair verilen kararın tebligat kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince Gazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması, bu beyanın da tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hâkime onaylattırılması suretiyle cezaevinde bulunanlar yönünden ceza infaz kurumuna verilecek dilekçe veya kurum memuruna beyanda bulunulması ve beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 21.08.2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01882180