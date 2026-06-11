T.C. GAZİANTEP SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/116 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/116 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, GÜNEYKENT Mahalle/Köy, Güneykent Mevkii, 4505 Ada, 15 Parsel, Tapu kaydı :Taşınmaz tapuda; Gaziantep ili , Şahinbey ilçesi, Güneykent mahallesi ,ada4505, parsel15'de kayıtlı bulunan, cinsi tapu kayıtlarında Bağ olarak belirtilen ,parselin tamamı2.936,16m2 olan taşınmazın tamamının davacı ve davalılara ait olduğu tapu kayıtlarından anlaşılmıştır.

İmar durumu :dosyada bulunan Şahinbey ilçe belediyesi , imar ve şehircilik müdürlüğünün E- 56416345- 754- 330727 sayılı yazısında görüleceği üzere4505 ada,15 parselin1/ 1000 ölçekli imar planına göre. Kaks: 1.35 Yençok 8 katlı konut adasına ve yola isabet ettiği belirlenmiştir.

Arsa bedeli: Taşınmaz şehrin güneybatısında bir bölgede bulunmaktadır. Şehir merkezine yaklaşık kuş uçumu5,5-6kmmesafede bulunmaktadır.Taşınmaz189065 nolu caddeye cepheli olup, parselin batı karşısında Vadi Evler Sitesi bulunmaktadır.

Köşe başı parsel konumundadır. Eğimli jeolojik bir arazi yapısına sahiptır. Çevresi imarlı ve çok katlı olarak olarak yapılaşmış olup, Belediye ve sosyal hizmetlerden tam olarak faydalanmaktadır. Ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Parsel üzerindeki ekili, dikili veya yapılı bir şey bulunmamakta olup, boş arsa durumundadır. Taşınmaz kadastro parseli olup, DOP düşülmemiştir..

Yukarıda belirtilen özellikleri , yaptığım emsal araştırmaları ve serbest piyasa alım satım rayiçlerini de göz önüne aldığımızda dava konusu taşınmazın arsasının beher m2 sinin kadastro parseli olarak11.000,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır. Buna göre;

Arsanın tamamının bedeli: 2.936,16m2 x11.000,00 TL= 32.297.760,00 TL?dir.

Adresi : Gaziantep Şahinbey Güneykent Mahallesi Şahinbey / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 2.936,16 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 32.297.760,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Dosyasındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 14:00

09/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02484840