T.C. GAZİANTEP SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/40 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/40 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, KURBANBABA Mahalle/Köy, 5742 Ada, 6 Parsel, Dava konusu taşınmaz tapuda Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Kurbanbaba mahallesi , ada 5742, parsel 6?de kayıtlı 76,33 m2 alanında arsa niteliğindedir. Taşınmazda davacı ve davalının hisseleri bulunmaktadır.

İmar durumu: Dosyada bulunan Şahinbey İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E- 56416345- 754- 301082 sayılı yazısında görüleceği üzere5742 ada, 6parseldeki taşınmazın 1/ 1000 ölçekli imar planına göre'? Bitişik nizam iki katlı konut yapı adasına'? gelmekte olduğu belirtilmiştir.

İNCELEME Parsel üzerinde Bodrum+ Zemin+ 1. Kat+ 2. Kat olmak üzere toplam 4 katlı bir bina bulunmaktadır.

Binanın bulunduğu parselde kot farkı olduğundan bodrum kattaki meskenin girişi 70030 nolu sokaktan olup, diğer meskenlerin girişi 95 nolu sokakta verilmiştir.

Binanın her katında birer mesken olup, her meskende salon, 2 oda, mutfak, antre, banyo ve wc mahalleri bulunmaktadır. Binanın bodrum katında ise 2 oda, antre, mutfak, banyo ve wc bulunmaktadır. Meskenlerin duvarları sıvalı ve boyalı olup, ıslak hacim duvarları fayans kaplama yapılmıştır. 2. Kattaki meskenin oda tabanları ahşap laminat olup, diğer kattaki meskenlerin tabanları seramik kaplıdır. Meskenlerin pencereleri bodrum katın ahşap olup, diğer kattaki meskenlerin pencere doğramaları PVC dir. Bodrum katın inşaat alanı 76,33 m2 olup, Zemin kat 90,00 m2,1. ve 2. Kat alanları 112,00 m2?dir. Binanın dış cephesi bodrum ve zemin kat sıvalı olup, üst katlar sıvasız ve komple boyasızdır. Meskenlerin elektrik suyu mevcut olup, soba ile ısıtılmaktadır. Binanın bodrum katları yaklaşık 25 yıllık olup yıpranma payları tamamlanma oranları dikkate alınarak % 40 düşülecektir. 1. ve 2. Katlar yaklaşık 15 yıllık olup, yıpranma payları tamamlanma oranları dikkate alınarak % 30 olarak düşülecektir.

Ayrıca binanın teras katında 2 küçük oda bulunmakta olup, toplam inşaat alanı 20,00 m2?dir.

Depo ve kuş besleme odaları olarak kullanılmaktadır. Duvarları sıvalı ve boyalı olup, Odaların üzeri demir profil aşıklar üzerine sac kaplama yapılmıştır.

ARSA VE YAPI BEDELİ Taşınmaz köşe başı parsel konumundadır. Dava konusu taşınmaz Özdemirbey caddesinin 800 m batısında, Magosa caddesinin 150 m güneyinde , Hürriyet ilk öğretim okulunun 200 m güney batısında bulunmaktadır. Çevresi tamamen yapılaşmış olup, şehir merkezine yaklaşık 5,5 km mesafede bulunmaktadır. Ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Belediye ve sosyal hizmetlerden tam olarak yararlanmaktadır. Taşınmazın çevresinin yapılaşmış olması , Belediye ve sosyal hizmetlerden faydalanması, ulaşım sorunu olmaması olumlu tarafıdır. Taşınmazın çevresinin genelde gece kondu şeklinde yapılaşması olması olumsuz tarafıdır.

Yukarıdaki belirtilan özellikleri ve yaptığımız emsal araştırmaları ve serbest piyasa alım satım rayiçlerini de göz önüne aldığımızda dava konusu taşınmazın beher m2 sinin 7.000,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır.

Yapı değeri: 31 Ocak 2025 tarih ve 32799 sayılı resmi gazetede yayınlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2025 yılı yapı yaklaşık m2 birim maliyeti cetvelinin III. sınıf (A) grubu bedeli ( 17.100,00 TL/ m2), teras kattaki depo 1. Sınıf B grubu dikkate alınmıştır. Buna göre;

Arsa bedeli: 76,33 m2 x7.000,00 TL =534.310,00 TL

Bodrum kat yapı bedeli: 76,33 m2 x 17.100,00 TL x 0,60 (% 40 yıp)= 783.145,80 TL

Zemin kat yapı bedeli: 90,00 m2 x 17.100,00 TL x 0,60 (% 40 yıp)=923.400,00 TL

1. kat yapı bedeli: 112,00 m2 x 17.100,00 TL x 0,70 (% 30 yıp)= 1.340.640,00 TL

2. kat yapı bedeli: 112,00 m2 x 17.100,00 TL x 0,70 (% 30 yıp)= 1.340.640,00 TL

Teras kat yapı bedeli:20,00 m2 x 3.050,00 TL x 0,70 (% 30 yıp) = 42.700,00 TL

Toplam bedel =4.964.835,80 TL dir.

Adresi : Ulaş Mahallesi 95 Nolu Sokak No: 12Şahinbey / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 76,33 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.964.835,80 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Dosyasındadır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 14:00

05/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02396173