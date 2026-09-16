T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/3010 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/3010 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, BÜLBÜLZADE Mahalle, 4371 Ada, 20 Parsel, 2.Kat, 9 Nolu Bağımsız Bölümdeki daire satışa çıkartılmıştır. Daire onaylı mimari projelerine göre toplamda 181,75 m brüt inşaat alanlıdır. Toplamda üç adet oda, salon alanı (3+1 odalı), merdiven alanı, mutfak, ANTRE, hol, lavabo-WC alanları yer almaktadır. Tüm ölçümler mimari projeden alınmıştır. Eksik imalatı bulunmayan taşınmaz alanında sıva-boya-taban kaplama-ıslak hacim imalatları-doğrama işleri-kaplama işleri gibi ince imalatlar yapılı durumdadır. Ana taşınmaz yapı alanı betonarme karkas taşıyıcı sistemli ve çok kat alanlı olarak yapılmıştır. Ana yapı alanı mimari projeye göre Zemin kat ve beş adet normal kat ile toplamda altı kat alanından oluşmaktadır. Genel yapısal özellikleri bakımından(h:19,35 m) yapı alanı 3B sınıfı yapı özelliklidir. 08.10.2021tarihinde iskân alınmıştır. Yaklaşık 4-5yıllık olan yapı alanı için % 6 yapı yıpranma oranı toplam yapı bedelinden düşülecektir.

Adresi : Bülbülzade Mah. 136074 Nolu Sk. Helen Apt. No:5/9 Şahinbey / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 1.417,11 m²

Arsa Payı : 89/1417

İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Taks:0.35 Kaks:1.35 Ayrık Nizam 3 Katlı Konut Yapı Adasına" isabet etmektedir.

Kıymeti : 4.753.377,07 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 13:33

14/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02549205