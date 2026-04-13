T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2020/4 İFLAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/4 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, AKTOPRAK Mahalle/Köy, 223 Ada, 3 Parsel, Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Aktoprak Mahallesi, 223 Ada, 3 Parsel'de bulunan cinsi tapu kayıtlarında prefabrik Fabrika binası olarak belirtilen tamamı 6696,20 m2 olan taşınmazın bilirkişi raporuna göre, parselin belediye hududu dışında olduğu, imar planına göre taşınmazın organize sanayi bölgesi alanına gelmekte olduğu, taşınmazın tapu kayıtlarında fabrika olarak belirtildiği gibi parsel üzerinde yapılı bir sanayi yapısı olduğu, taşınmazın Gaziantep başpınar 3. Organize sanayi bölgesi içerisinde yer aldığı, taşınmazın girişinde bir danışma bölümü, karşıda ise fabrika binası, idare binası kısımlarının bulunduğu birbirine bitişik bir yapı olduğu ayrıca parselin çevresi belli bir yüksekliğe kadar bahçe duvarı ile çevrili olduğu, tesisin hali hazırda mısır unu konusunda kiracı tarafından faaliyet gösterdiği, taşınmazın kendi ve çevresinin her türlü alt ve üst yapı sorunu giderilmiştir. Taşınmazın adresi ise 3. Organize Sanayi Bölgesi 83313 nolu cadde no: 22'dir. Taşınmaz 06/02/2023 tarihli Kahramanmaraş Merkezli depremde hasar almadığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden tespit edilmiştir. Fabrika Bölümü: Fabrika inşaat bölümü olarak yapılan bu bölüm prefabrik olarak yapılmış ve yüksek irtifalı olarak inşa edilmiştir, yapının iç bölümleri ince sıva üzeri kireç badanalıdır, tabanları sertleştirilmiş şap ile kaplanmıştır, bu bölümde çatı kaplaması ise izoleli alimyum panel sandviç türü kaplama malzemesi ile kaplanmıştır, doğramalar demirden imal edilmiş üzeri yağlı boyadır. İdare Bölümü: Bu bölüm tesisin kuzey tarafında bulunmakta olup üç kat betonarme olarak fabrika binasına bitişik olarak yapılmıştır. Yapının bu bölümünde, muhasebe, sekreter, müdür odası ve yönetim kurulu odası gibi bölümler bulunmaktadır. Bu bölümdeki yapı betonarme olarak yapılmıştır, duvarlar ince sıva üzeri boyalıdır, tabanları genellikle mermer ile kaplanmıştır, dış cephe doğramalar geydirme renkli cam ile kaplanmıştır. Mutfak duvarları fayansla kaplanmıştır, kat merdivenleri mermerle kaplanmıştır, bu bölümün tavanlarında dekoratif spot ışıklandırma yapılmıştır. Danışma ve Sosyal Tesis Bölümü: Bu bölüm tesise ilk girişin sağ tarafında olup, parsel sınırına yapılmıştır. Bu bölümdeki yapı yığma olarak yapılmış, üzeri beton tabliye ile kapatılmış tek katlıdır, dış cephesi PVC saydinğ malzeme ile kaplanmıştır, içi sıvalıdır üzeri boyalıdır, tabanları kaplanmıştır, doğramaları PVC den imal edilmiştir. Bahçe Duvarı: Tesisin parsel sınırının dört bir tarafı belli bir yüksekliğe kadar bahçe duvarı şeklinde örülmüştür. Saha Kaplaması: Yine tesisin doğu ve kuzey bölümündeki imara göre ön ve yan bahçe çekme mesafeleri içerisinde kalan bölümde beton ile kaplanmıştır, bu yerler tesis içerisine giriş çıkış yolları olarak hizmet vermektedir. Peyzaj Bölümü: Tesisin kuzey ön cephesinde peyzaj düzenlemesi yaplış çeşitli süs bitkileri ekili olduğu görülmüştür. Tapu Kaydına Ekli Teferruat:Tapu kaydında tapuya ekli 74 adet teferruat bulunmaktadır. 71 adet teferruat yerinde tespit edilmiştir. Detaylı teferruat listesi satış ilanı ekinde yer alan bilirkişi raporunda ve dosyası içerisinde mevcuttur. 71 Adet teferruat niteliğindeki menkullerin toplam değeri 10.604.000,00TL olup taşınmazla birlikte ihale edilecektir. Teferruat ilişkin detaylar satış ilanı ekinde sunulan bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

GAYRIMENKULLERİN DEĞERİ:

Arsa Değeri : 6696,20 m2x 4.000,00 TL : 26.784.800,00 TL

Fabrika Binası İnşaat Değeri : 2.000 m2 x 10.000,00 TL : 20.000.000,00 TL

İdare Bölümü İnşaat Değeri : 400 m2 x 12.000,00 TL : 4.800.000,00 TL

Danışma Bölümü İnşaat Değeri : 215 m2 x 10.000,00 TL : 2.150.000,00 TL

Bahçe Duvarı Değeri : 300m2 x 2.000,00 TL: 600.000,00 TL

Saha Betonu Kaplama Değeri : 1.000m2 x 1.000,00 TL : 1.000.000,00 TL

Sondaj Kuyu Değeri : 500.000,00 TL (Tesisatı ile birlikte)

Makina Techizat Teferruat Toplam Değeri:10.604.000,00 TL

Tesisin Genel Toplam Değeri : 66.438.800,00 TL

Adresi : 3. Organize Sanayi Bölgesi 83313 Nolu Cadde No: 22 Şehitkamil / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 6.696,20 m2

İmar Durumu : OSB Bölgesinde

Kıymeti : 66.438.800,00 TL

KDV Oranı : KDV Kanunun 17/4-r maddesi gereğince taşınmazın KDV den muaf olduğu ancak; mütemmim cüz niteliğindeki teferruat olan menkullerin KDV'ye tabi olduğu ve söz konusu menkullerin satışından total ihale bedeli üzerinden yapılacak olan yüzdelik dilime göre %20 oranında KDV alınacağı,

Kaydındaki Şerhler: GAYRIMENKULÜN İCRA SATIŞLARI DAHİL 3. KİŞİLERE DEVRİNDE OSB DEN UYGUNLUK ŞARTI GEREKLİDİR.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 10:27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 10:27

08/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02445922