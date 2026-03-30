T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2025/1 İFLAS

GAZİANTEP İCRA DAİRESİ'NDEN

İKİNCİ (2.) ALACAKLILAR TOPLANTISI İLÂNI

MÜFLİS : KARACA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 5060024374 VKN

OSB MAH. 4.BÖLGE 83414 NOLU CAD. No:7 ŞEHİTKAMİL/G.ANTEP

Müflis hakkındaki iflâsın kesinleşmiş olması nedeni ile; İİK, m. 237, 238 ve 239 gereğince ikinci alacaklılar toplantısının 29/04/2026 Salı günü saat 14:00’de GAZİANTEP ADALET SARAYI EK HİZMET BİNASI 1. KAT İCRA DAİRESİ 103 NOLU ODA İFLAS BÜROSU'nda yapılmasına karar verilmiştir.

Alacağı tamamen veya kısmen kabul edilen alacaklılar ile alacağı tamamen veya kısmen reddedilen alacaklılardan İİK, m. 235 uyarınca ilgili Ticaret Mahkemesine kayıt kabul davası açıp toplantıya katılabileceklerdir. Toplantıya katılacak alacaklıların belirtilen gün ve saatte toplantı mahallinde bizzat hazır bulunmaları veya yetkili bir vekil ile kendilerini temsil ettirmeleri hususu İİK, m. 237 ve devamı maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur. 26/03/2026

Basın No: ILN02434411