T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2025/5 İFLAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.000.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Cam Yıkama Makinası Best Markalı (kısmen demonte durumda, bazı aksamları sökülmüş, çalışmaz d ...
|250.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Butil - Cam Kenarı Metale Yapıştırma Makinası Etiket yok, (kısmen demonte durumda, bazı aksam ...
|100.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Nem Alma - Kenar Metale Kum Doldurma Makinası Etiket yok (kısmen demonte durumda, bazı aksaml ...
|300.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Butil - Cam Kenarı Metale Yapıştırma Makinası Lider marka, etiket yok (kısmen demonte durumda ...
|150.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Çıta Kesim Makinası Etiket yok (kısmen demonte durumda, bazı aksamları sökülmüş, çalışmaz dur ...
|100.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Çıta Kesim Makinası Etiket yok (kısmen demonte durumda, bazı aksamları sökülmüş, çalışmaz dur ...
|2.000.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Cam Kesim (Hattı) Tezgahı 3'lü grup Lider Marka (kısmen demonte durumda, beyni sökülmüş, bazı ...
|1.500.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Cam Kesim (Hattı) Tezgahı CMS marka (kısmen demonte durumda, bazı aksamları sökülmüş, çalışma ...
|3.250.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Tıraşlama Makinası Deka marka, Roday tipi (kısmen demonte durumda, bazı aksamları sökülmüş, ç ...
|750.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Küçük Tıraşlama Makinası SNS marka, ZXM tipi (kısmen demonte durumda, bazı aksamları sökülmüş ...
|6.000.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Tamper Hattı Aktaş marka, HTF Super tipi, 2022 model (kısmen demonte durumda, bazı aksamları ...
|100.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Nem Alma - Kenar Metale Kum Doldurma Makinası Lider marka, 2024 model (kısmen demonte durumda ...
|80.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Çıta Kesim Makinası Etiket yok (kısmen demonte durumda, bazı aksamları sökülmüş, çalışmaz dur ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 13:34
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 13:34
27/10/2025
(İİK m.114/4)
