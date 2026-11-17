2024/1 İFLAS

GAZİANTEP İCRA ve İFLAS DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İFLAS ALACAKLILARI EK-1 SIRA CETVELİNİN İLANI

MÜFLİS : UĞUR İHRACAT İTHALAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 8860022559 Vergi Nolu,

İNCİLİPINAR MAH. NAİL BİLEN CAD. UGUR PLAZA SİT. UĞUR PLAZA APT. NO:5/86 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP

Yukarıda belirtilen müflis hakkındaki alacak kaydı taleplerinin, istihkak ve iddiaların tahkik ve tetkik işlemleri bitmiş olup; İİK, m. 206 ve 207 gereğince düzenlenen alacaklılar Ek-1 Sıra Cetveli dosyamızda incelemeye hazır bulundurulmaktadır.

Ek-1 sıra cetvelinde gösterilen alacağın esas ve miktarına taalluk etmeyip yalnız sıraya dair itirazların şikayet yolu ile ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde Gaziantep İcra Hukuk Mahkemesine; alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların ise ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde iflasa karar verilen yerdeki ilgili Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesine İİK, m. 235 hükmü gereğince yapılması gerekir. İİK, m. 232, 234 ve 235 gereğince ilanen tebliğ olunur. 12/11/2026

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Basın No: ILN02596828