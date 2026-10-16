T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/65660 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/65660 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, ATATÜRK Mahalle, 3163 Ada, 4 Parsel, 12 kat, 23 Nolu Bağımsız Bölümdeki daire satışa çıkartılmıştır. Taşınmazın bulunduğu bina yaklaşık 12-14 yıllıktır. Satışa konu meskenin 12. katta konumlu, 23 kapı nolu daire olduğu görülmüştür. Onaylı mimari projesinde görüldüğü üzere mesken 4 oda, 1 salon, mutfak, banyo, giyinme odası, lv-wc, antre, hol ve 3 balkon bölümlüdür. Mesken girişi çelik doğrama kapı olup, bina genelinde doğalgazlı bireysel ısıtma mevcttur. Genel olarak lüks, dekoratif ve modern tarzda denilebilecek seviyede işçilik ve malzeme kullanımı bulunmakta olup binada 2 adet asansör mevcuttur. Onaylı mimari projesi üzerinden yapılan ölçümde konu meskenin yaklaşık 247,00 m² brüt, 230,00 m² net yapı alanlı olduğu görülmüştür. Deprem sonrası az hazarlı olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Atatürk Mahallesi Adnan İnanıcı Caddesi No: 8/ 23 Şehitkamil / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 3.741,86 m²

Arsa Payı : 10000000/449023200

İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planında Emsal: 2,30 , Ayrık nizam ticaret+ konut yapı adası içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 10.618.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 10:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 10:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 10:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 10:26

10/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02570915