T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

GAZİANTEP İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN İFLAS AÇILIŞ, TASFİYENİN BASİT USULDE YAPILMASI ve ALACAKLILARI DAVETE İLİŞKİN İLAN

MÜFLİSİN ADI VE ADRESİ : TUZLU OYUNCAK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 8730665778 Vergi Nolu,

OSB MAH. 3.BÖLGE MEHMET BATALLI BLV. NO: 41 Şehitkamil/GAZİANTEP

Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/798 Esas dosyası, 27/11/2025 tarihli duruşma tutanağı ile 8730665778 vergi numaralı, Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 63705 sicil numarasında kayıtlı yukarıda ünvanı yazılı müflisin İFLASINA, iflasın aynı tarih ve saat 14:19 itibarı ile açılmasına karar verilmiştir.Müflisin iflas tedbir ve tasfiye işlemlerine Müdürlüğümüzün yukarıda esas numarası belirtilen 2025/7 İflas dosyasından başlanılmıştır.

Müflisin defteri tutulan malları incelendiğinde malların adi tasfiye giderlerini korumayacağı anlaşıldığından, müflisin mal varlığının iflas tasfiyesinde BASİT TASFİYE USULÜNÜN UYGULANMASINA karar verilmiştir.

Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren OTUZ (30) gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu mühlet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği ve bu konuda karar verileceği İcra ve İflas Kanunu'nun 218. maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur. 20/01/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02386518