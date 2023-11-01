T.C. GAZİANTEP 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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Esas No : 2023/312 Esas

Dava konusu Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi Işıklı mahallesi 187 Ada 1 Parselde bulunan 1.434,53 m2 yüz ölçümlü arazi, Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi Işıklı mahallesi 187 Ada 2 Parselde bulunan 24.454,82 m2 yüz ölçümlü arazi ve Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi Işıklı mahallesi 186 Ada 12 Parselde bulunan 37.626,29 m2 yüz ölçümlü arazilerin hakkında TMK'nın 713. Maddesi 4. Ve 5. Fıkraları uyarınca zilyetlik iddiasının olup olmadığı hakkında ilan yapılmasına karar verilmiş olup, zilyetlik iddiası bulunanların yazılı olarak mahkemeye başvuru yapmaları gerektiği, başvuru yapılmaması halinde yargılamanın hak sahiplerinin yokluğunda mahkememizin 2023/312 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülerek karara bağlanacağı ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01920664