T.C. GAZİANTEP 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2018/468

KARAR NO : 2025/65

DAVALI : Erdal YENER (TC:164*****072)

Davacı Adalet Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan, Dava konusu Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Güngürge Mahallesi, Yazı Mevkii, 112 ada, 128 parsel sayılı taşınmaz için davasının yapılan yargılama sonunda;

Mahkemenizce belirtilen adresinize Gerekçeli Karar ve Tavzih Kararları çıkarılmış olup, adresinizde bulunmadığından bahisle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Gerekçeli Karar ve Tavzih Kararlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Gerekçeli Karar ve Tavzih Kararları tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 01/09/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02334065