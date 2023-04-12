T.C. GAZİANTEP 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2022/328-Ceza Dava Dosyası 07.04.2023

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Gaziantep 7. Asliye Ceza Mahkemesince; Cuma ve Döne kızı, 09.12.1983 Halepdoğumlu olan sanık LEYLA CUMA HASAN (T.C Kimlik No: 99865642302) hakkında HERKESİN GİREBİLECEĞİ BİR YERDE BIRAKILMAKLA BİRLİKTE KİLİTLENMEK SURETİYLE HIRSIZLIK, KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ETME suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 03.11.2022 tarihli, 2022/328 esas, 2022/796 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında beraat kararı verildiği,

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMUK' nun 291. maddesi gereğince takip edilen 7 günlük süre içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ilgili dairesinde istinaf incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, istinaf olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01811519