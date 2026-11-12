T.C. GAZİANTEP 6. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N



DOSYA NO : 2025/341 Esas

KARAR NO : 2026/445

Davacı Mecnun Taş tarafından davalı Valentına Asenova aleyhine açılan Boşanma davasının avasının yapılan açık yargılamasının sonunda;

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davacı Mecnun TAŞ tarafından davalı Valentına ASENOVA aleyhine açılan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması davasının KABULÜ ile; Şanlıurfa İli, Bozova İlçesi, Kılıçören Mahallesi/Köyü, Cilt No:45, Hane No:80, BSN:15'de nüfusa kayıtlı, Hikmet ve Feride'den olma, 02/05/2001 doğumlu, 58870452054 T.C. Kimlik Numaralı Mecnun TAŞ ile Bulgaristan Cumhuriyeti Uyruklu Valentına ASENOVA'nın T.M.K 166/1 maddesi uyarınca Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması nedeniyle BOŞANMALARINA,

2-Peşin alınan harcın mahsubu ile eksik kalan 116,60 TL harcın davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

3-Davacı tarafından bu yargılama nedeniyle yapılan 615,40 TL peşin harç, 615,40 TL başvurma harcı ve 49,061,00 TL yargılama gideri olmak üzere toplam 50.291,80 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı taraf bu davada kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca belirlenen 45.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

6-Davacı tarafından yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının HMK'nın 333. maddesi uyarınca davacı tarafa iadesine,

7-HMK'nun 332/3.maddesi uyarınca hükümden sonraki tebliğe çıkartmaya yönelik yargılama giderlerinin davacı tarafından karşılanmasına, istinaf edilmesi halinde istinaf giderlerinin istinaf eden tarafından karşılanmasına ve hükümden sonraki gerçekleşen yargılama giderlerinin gerçekleşme durumuna göre hüküm altına yazılmasına,

8-5490 sayılı kanunun 55. Maddesi gereği karar kesinleştiğinde kesinleşme veya düzenleme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde iş bu kararımızın kesinleşme şerhli olarak yeterli nüshasını mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğünce Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine, bu hususta müzekkere yazılmasına,

Dair, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkca okunup usulen anlatıldı. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/11/2026

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Basın No: ILN02592209