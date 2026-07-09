T.C. GAZİANTEP 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2020/1070 Esas

25.06.2026

İLAN

Mahkememiz dosyasında Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler Mahallesi, 2463 ada, 53 parsel sayılı taşınmazda ortaklığın giderilmesine dair dava açıldığı, dahili davalı 14789709252 TC kimlik numaralı Mikail ÖZDEMİR adına çıkarılan tebligatların iade edildiği ve yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi meçhul kaldığından mahkememizce verilen 11/03/2026 tarihli karar ile; davanın kabulüne, taşınmaz üzerindeki ortaklığın aynen taksim suretiyle giderilmesi mümkün olmadığından genel açık artırma suretiyle satılarak giderilmesine, açık artırmanın umuma açık bir şekilde alenen yapılmasına; Satış bedelinin tapu kayıtlarındaki hisseler ve Gaziantep 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/458 Esas sayılı dosyasındaki mirasçılık belgesindeki paylar oranında paylaştırılmasına, satış memuru olarak gaziantep sulh hukuk mahkemeleri satış müdürlüğünün görevlendirilmesine dair hüküm kurulmuş olup; mahkememiz hükmü karar tebliği yerine kaim olmak üzere dahili davalı Mikail ÖZDEMİR'e ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02505479