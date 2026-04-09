T.C. GAZİANTEP 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2020/1070 Esas

30.03.2026

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Mahkememiz dosyasında Ortaklığın Giderilmesine dair dava açıldığı, dahili davalı14819708200 TC kimlik numaralı Besey ÖZDEMİR adına çıkarılan tebligatların iade edildiği ve yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi meçhul kaldığından mahkememizce verilen 11/03/2026 tarihli karar ile; davanın kabulüne, Dava konusu Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Güvenevler Mahallesi, 2463 Ada, 5 parselde bulunan tapuya kayıtlı arsa nitelikteki taşınmaz üzerindeki ortaklığın aynen taksim suretiyle giderilmesi mümkün olmadığından genel açık artırma suretiyle satılarak giderilmesine, açık artırmanın umuma açık bir şekilde alenen yapılmasına dair hüküm kurulmuş olup; mahkememiz hükmü karar tebliği yerine kaim olmak üzere dahili davalı Besey ÖZDEMİR'e ilanen tebliğ olunur.

