T.C. GAZİANTEP 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/12 Tereke

27.02.2026

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Resmen Yönetilme Ve Tasfiye İstemli) davası nedeniyle;

Mahkememiz dosyasında Terefe tasfiye memuru atanmasına dair dava açıldığı, mirasçı47248060540 TC kimlik numaralı Şevval Cansu YILMAZ adına çıkarılan tebligatların iade edildiği ve yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi meçhul kaldığından mahkememizce verilen 19/09/2025 tarihli karar ile; davanın kabulüne, terekenin tasfiyesine dair hüküm kurulmuş olup; mahkememiz hükmü karar tebliği yerine kaim olmak üzere mirasçı Şevval Cansu YILMAZ''a ilanen tebliğ olunur.

