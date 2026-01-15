T.C. GAZİANTEP 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. GAZİANTEP 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2025/2270 Esas
31.12.2025
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
44722923070 T.C. KİMLİK NUMARALI,16/03/1986DOĞUMLU YUNUS KAYA İSİMLİ ŞAHSIN 2018 YILINDAN BU YANA KAYIP OLDUĞU, TÜM ARAMALARA RAĞMEN BULUNAMADIĞI, BU GÜNE KADAR SAĞ VEYA ÖLÜ OLDUĞU HUSUSUNDA BİR BİLGİ ALINAMADIĞINDAN, SAĞ OLDUĞU TAKDİRDE YUNUS KAYA'YITANIYANLARIN 6 AY İÇERİSİNDE GAZİANTEP 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNE BAŞVURMALARI VEYA BEYANDA BULUNMALARI HUSUSLARI İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
GAİPLİĞİ İSTENİLEN : YUNUS KAYA - 44722923070
ŞANLIURFA ili, BOZOVA ilçesi, BİNEKLİ mah/köy, 16 Cilt, 71 Aile sıra no, 7 sırada nüfusa kayıtlı, MAHMUT ve BİNEFŞ oğlu/kızı, 16/03/1986 dogumlu,
