T.C. GAZİANTEP 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. GAZİANTEP 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
DAHİLİ DAVALI NURTEN ÖZDEMİR'E
Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;
Tarafınıza mahkememizce "Ortaklığın Giderilmesi" davası açılmış olup, dava dilekçesine karşı bu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta kesin süre içinde cevap dilekçesini mahkememize vermeniz, ilk itirazlarınızı, varsa delillerinizi açıkça bildirmeniz, karşı tarafla sulh için gerekli hazırlığı yapmanız; kesin süre dışında verilen dilekçelerinizin savunma olarak dikkate alınmayacağı, kesin süre içinde sunulmayan delillerinizden HMK 140/5md gereğince vazgeçmiş sayılacağınız, duruşmaya katılmamanız halinde yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur
DAHİLİ DAVALI : NURTEN ÖZDEMİR - 14831707854
KAHRAMANMARAŞ ili, ELBİSTAN ilçesi, SEVDİLLİ mah/köy, 90 Cilt, 78 Aile sıra no, 30 sırada nüfusa kayıtlı, İBRAHİM ve HATİCE oğlu/kızı, 20/11/1972 dogumlu,
#ilangovtr
Basın No: ILN02375697