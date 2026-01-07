  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. GAZİANTEP 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. GAZİANTEP 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. GAZİANTEP 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2020/1070 Esas
25.12.2025
İLAN

DAHİLİ DAVALI NURTEN ÖZDEMİR'E

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Tarafınıza mahkememizce "Ortaklığın Giderilmesi" davası açılmış olup, dava dilekçesine karşı bu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta kesin süre içinde cevap dilekçesini mahkememize vermeniz, ilk itirazlarınızı, varsa delillerinizi açıkça bildirmeniz, karşı tarafla sulh için gerekli hazırlığı yapmanız; kesin süre dışında verilen dilekçelerinizin savunma olarak dikkate alınmayacağı, kesin süre içinde sunulmayan delillerinizden HMK 140/5md gereğince vazgeçmiş sayılacağınız, duruşmaya katılmamanız halinde yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur

DAHİLİ DAVALI : NURTEN ÖZDEMİR - 14831707854

KAHRAMANMARAŞ ili, ELBİSTAN ilçesi, SEVDİLLİ mah/köy, 90 Cilt, 78 Aile sıra no, 30 sırada nüfusa kayıtlı, İBRAHİM ve HATİCE oğlu/kızı, 20/11/1972 dogumlu,

#ilangovtr

Basın No: ILN02375697