T.C. GAZİANTEP 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. GAZİANTEP 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2025/452 Esas
05/06/2026
Konu : Gaiplik
Davacı , MALİYE HAZİNESİ ile Davalı , AYŞE (MUSTAFA KIZI) null arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Dava konusu Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Güneykent Mahallesi (Çamlıca Mahallesi 1284 Ada 414 Parsel) 4430 Ada 414 Parsel hissedarı Ayşe (Mustafa Kızı) meçhul bir süredir kayıp olduğu, Ayşe (Mustafa Kızı)'nın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 05/06/2026
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Basın No: ILN02482702