T.C. GAZİANTEP 5. AİLE MAHKEMESİ

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ESAS NO : 2026/12 Esas

DAVALI : MUHAMMED ELAHMET Kurbanbaba Mah. 72040 Nolu Sk. No: 13A Şahinbey/ GAZİANTEP

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1- H.M.K.'nın 137. Madde hükmü gereği ön inceleme aşamasına geçilerek, bu hususta gün verilmesine,

2-Sulhiçin gerekli hazırlığın duruşma gününe kadar yapılmasına,

3-Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafın HMK 139 maddesi gereği yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğine,

4-Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgelerin (ve dayanılmış ise tanık listesinin) mahkememize ibraz edilmesi veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirilebilmesi için açıklama yapılması için tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre verilmesine, aksi halde dayanılan fakat ibraz edilmeyen bu delilere dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağı hususunun ihtarına,

5-HMK 147. Madde gereğince taraflara belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları taktirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceğinin ihtarı ile bu ihtarı içeren davetiye tebliğine,

Durusma Günü: 22/09/2026 günü saat 11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, tensip zaptı, ön inceleme tensip tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02491550