T.C. GAZİANTEP 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2024/849 Esas

24.03.2026

Konu : Gerekçeli Karar İlanı

İLAN

Gaziantep 47. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammet ve Sabiha oğlu 01.01.1996 Halep/Suriye doğumlu Suriye vatandaşı Abdullah MUSTO hakkında "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan dolayı açılan kamu davasında Mahkememizin 25.02.2026 tarih ve 2024/849 Esas 2026/125 Karar sayılı ilamıyla sanık hakkında 10 ay hapis ve 25 tam gün karşılığı (500 TL) adli para cezası verilmiş olup neticeten Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına dair karar verilmiştir.

Gerekçeli kararın sanık Abdullah MUSTO'nun adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla; 7201 sayılı Kanunun 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilanın yayın tarihinden itibaren 2 (iki) hafta sonra tebliğ olunmuş sayılarak, 5271 sayılı CMK'nın 231/2. maddesi gereğince verilen karara karşı tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize veya emsal en yakın Mahkemeye ibraz edilecek bir dilekçeyle veya Zabıt Kâtibine sözlü beyanda bulunup zapta geçirtilmesi suretiyle, cezaevinde bulunanlar için ise ayrıca bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu ve Tutukevi Müdürüne beyanda bulunup tutunağa geçirilmek suretiyle veya bu hususta dilekçe vererek karar hakkında Mahkememiz kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurabileceklerinin ve başvurmadığı taktirde hükmün kesinleşeceğinin bildirilmesine ilişkin verilen hüküm tebliğ ve ilan olunur. 24.03.2026

