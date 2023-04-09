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Resmi İlanlar T.C. GAZİANTEP 4. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN
Resmi İlanlar

T.C. GAZİANTEP 4. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

Yeniakit Publisher
2023-04-09 00:00:16 -

İLAN

T.C. GAZİANTEP 4. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2020/605

DAVALI : STEPHANIE HANNAH KUSCU
Davacı Halil KUŞÇU tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce davalıya tebligat yapılması için tebliğ evrakı gönderilmiş ise de davalının adresi tespit edilemediğinden ve adres araştırmasından da bir sonuç alınamadığından 07/03/2023 tarihli ön inceleme tutanağı gereği: Cumhurbaşkanı tarafından 07.02.223 tarihinde depremden etkilenen illeri kapsayan 3 ay süreyle OHAL kararı alınmış buna bağlı olarak Hakim ve Savcılar Kurulunun 12.02.2023 tarih ve 2023-57/5648 sayılı yazısının 1 numaralı kararı ile duruşma, müzakere ve keşif işlemlerinin 06.04.2023 tarihi de dahil olmak üzere ertelenmesine karar verilerek yeni duruşma gününün 01/06/2023 tarih ve saat 10:00'a bırakılmasına karar verilmiş olmakla belirlenen gün ve saatte davalının mahkemede hazır bulunulmadığı taktirde yokluğunda hüküm verileceği hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.30/03/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01810626