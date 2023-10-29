T.C. GAZİANTEP 4. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



ESAS NO : 2022/1137 Esas

DAVALI : MOHAMMED SHAREF ALMRSTANE- Onur Mah. 74029 Nolu Sk. No:11 İç Kapı No:1 Şahinbey / GAZİANTEP



Davacı YUSRA RAMADAN ALTAKLEH tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında;



1-Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davacı YUSRA RAMADAN ALTAKLEH tarafından verilen dava dilekçesi ve mahkememiz 05/12/2022 tarihli Tensip Zaptı tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.



a- 6100 Sayılı HMK'nın(127. maddesi) uyarınca dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap verebileceğiniz hususunun ihtarına,



b- 6100 Sayılı HMK'nın(117. maddesi) uyarınca İlk itirazların hepsi cevap dilekçesinde ileri sürülmek zorunda olup; aksi halde dinlenmeyeceğinizin ihtarına,



c- Cevap dilekçesinde gösterilen ve elinizde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin dilekçeye eklenerek, mahkemeye verilmesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer almasının zorunlu olduğunun ihtarına,



d- 6100 Sayılı HMK'nın(318. maddesi) uyarınca Tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek ; elinizde bulunan delillerin harç ve vergiye tabi olmaksızın davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerini veya sadece örneklerini dilekçesine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçesinde yer vermek ayrıca masrafını karşılamak zorunda olduğunuzun ihtarına,



e- 6100 Sayılı HMK'nın (194. maddesi) uyarınca, dayandığınız vakıaları, ispata elverişli şekilde somutlaştırmanız gerektiğinin, dayandığınız delilleri ve hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini açıkça belirtmenizin zorunlu olduğunun ihtarına,



f- 6100 Sayılı HMK'nın (128. maddesi) uyarınca, Süresi içinde cevap dilekçesi vermemiş olmanız halinde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınızın ihtarına,



2-, Dava Dilekçesi ve mahkememiz 05/12/2022 tarihli Tensip Zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01920380