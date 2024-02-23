T.C. GAZİANTEP 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Esas :2022/2029

Gaziantep İli, Islahiye İlçesi, Güllühüyük mah., Cilt no: 36, Hane no: 227, BSN:11'de nüfusa kayıtlı Mehmet ve Medine'den olma 16/10/1986 doğumlu Ömer Faruk Dönmez 2012 yılından beri kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar da sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığı nedenleriyle gaipliğine karar verilmesi talebiyle Mahkememize başvurulduğu anlaşılmakla; sağ olduğu takdirde Ömer Faruk Dönmez'in veya kendisini tanıyanların 6 ay içerisinde Mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları, başvuru bulunmadığı takdirde gaipliğe karar verilebileceği 2. kez ilan olunur.

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Basın No: ILN01989570