T.C. GAZİANTEP 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2021/1062 Esas

Davacı , ELİF YIRTICI ile Davalı , MEHMET YIRTICI arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davacı , ELİF YIRTICI tarafından MEHMET YIRTICI aleyhine açılan boşanma davasında davalının bilinen ve tespit olunan tüm adreslerine çıkarılan tebligatların tebliğ edilmeden iade edilmesi ve yapılan araştırmalar sonucu adresinin tespit edilememesi neticesinde davalıya ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı tarafın 23/12/2021 tarihli dava dilekçesi ile evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve aileyi terk nedenine dayalı MEHMET YIRTICI aleyhine boşanma davası açtığı; müşterek çocuğun velayetinin davacı tarafa verilmesini ve boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İş bu ilan metninin tebliğinden itibaren iki hafta kesin süre içerisinde cevaplarınızı ve varsa delillerinizi bildirmeniz hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 09/06/2023

DAVALI : MEHMET YIRTICI - MECİT ve HÜSNE oğlu/kızı, 01/09/1978 dogumlu,

#ilangovtr

Basın No: ILN01998935