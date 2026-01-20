T.C. GAZİANTEP 2. AİLE MAHKEMESİ

İLAN



2025/289 Esas

Davacı , HİND ALCAFER ile Davalı , ABDO ALCAFAR arasında mahkememizde görülmekte olan boşanma davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalının ağır kusurlu davranışları nedeniyle tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların velayetlerinin davacıya verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ABDO ALCAFAR, 99740829996 Yabancı kimlik numaralı, 01.01.1984 doğumlu, Muhammed Her ve Selce oğlu, davalıya tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır.

Davalının bu tebliğe karşılık 2 hafta içerisinde cevap dilekesi sunabileceği, ilanen tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceğinin ayrıca İHTAR EDİLMESİNE, ayrıca davalının 07/05/2026 günü saat 10:20'de yapılacak duruşmada kendisini bizzat veya bir vekil ile temsi ettirmesi aksi takdirde yokluğunda karar verileceği tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

