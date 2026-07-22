T.C. GAZİANTEP 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. GAZİANTEP 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2026/36 Esas
Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Bağbaşı Mahallesi 124 ada, 250 parsel sayılı tapusuz taşınmazın zilyetlik nedeni ile tapu kaydının iptali ile tescili talep edilmiştir.
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parsel hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gerektiği ilanen tebliğ ve ihtar olunur.
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|Şerif Aydoğdu
|Maliye Hazinesi
Şehitkamil Belediye Başkanlığı
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı
|Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)
#ilangovtr
Basın No: ILN02513731