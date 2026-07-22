  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. GAZİANTEP 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. GAZİANTEP 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

T.C. GAZİANTEP 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/36 Esas
 
Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Bağbaşı Mahallesi 124 ada, 250 parsel sayılı tapusuz taşınmazın zilyetlik nedeni ile tapu kaydının iptali ile tescili talep edilmiştir.
 
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parsel hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gerektiği ilanen tebliğ ve ihtar olunur.
 
Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava:
Şerif Aydoğdu Maliye Hazinesi
Şehitkamil Belediye Başkanlığı
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı		 Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

#ilangovtr

Basın No: ILN02513731