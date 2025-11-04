T.C. GAZİANTEP 15. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Sayı : E.88503026-2025/191-Ceza Dava Dosyası
Konu : İLAN
27.10.2025
Gaziantep 15. Ağır Ceza Mahkemesince 10/092025 tarih ve 2025/191 Esas 2025/285 Karar sayılı ilamı ile Kassum ve Azize oğlu, 01/01/1999 HALEP doğumlu Sanık Mustafa MUSTO (99319544992) hakkında TCK188/3, 188/4-a, 192/3,62/1,52/2,4, 53/1,2,3, 63 maddesi gereğince sanığın neticeten 6 Yıl 3 Ay Hapis ve 12.500,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına kararı verildiği, Gerekçeli karar Suriye uyruklu Sanık Mustafa MUSTO 'nun adresi belli olmadığından tebliğ imkansızlığı nedeniyle 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Basın No: ILN02324956