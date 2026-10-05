T.C. GAZİANTEP 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. GAZİANTEP 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/185 Esas
DAVALI : AHMET TAŞKIRAN (45955198488)
Davacı Hasret Karakuş tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce, mernis adresiniz bulunmadığından tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Mernis adresinizin bulunmadığı ve yurtiçi ve yurtdışı adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme tensip zaptı ile duruşma gününün tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Tarafınıza, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra, yazılı usule göre düzenlenmiş ön inceleme tensip zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı, HMK'nın 139.m gereğince 02/12/2026 günü saat:11:05'da yapılacak duruşmada bir özrünüz olmadan mahkemeye katılmadığınız takdirde öninceleme duruşmasına yokluğunuzda devam edileceği yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ayrıca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu ile ön inceleme tensip zaptı yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02562397