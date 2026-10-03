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Resmi İlanlar T.C. GAZİANTEP 14. AİLE MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. GAZİANTEP 14. AİLE MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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T.C. GAZİANTEP 14. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2025/517 Esas
01.10.2026

İLAN METNİ

Davacı , GAZEL SELİM ile Davalı , MUHSİN SÜLO arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Anlaşmalı)) davası nedeniyle;

Aşağıda yazılı olan duruşma gün ve saatinde HMK'nun 147.maddesi geregi tahkikat durusmasına katılınmadığı takdirde yokluğunuzda duruşmalara devam edilecegi ve tahkikatın sona erdigi durusmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için durusmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyecegi ve yokluğunuzda hüküm verilecegi hususu ihtar ve teblig olunur.

İLGİLİ KİŞİ : MUHSİN SÜLO - 99122224708 ili, ilçesi, mah/köy, Cilt, Aile sıra no, sırada nüfusa kayıtlı, AGİR ve RADİYE oğlu/kızı, 10/06/1971 dogumlu,

Duruşma gün
ve saati :21/10/2026 günü - 11:00

#ilangovtr

Basın No: ILN02561524

 