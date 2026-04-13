T.C. GAZİANTEP 13. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2025/650 Esas

DAVALI : EMRAH ÇOĞUL Fakıuşağı Mah. 45010 Sk. No:32 İç Kapı No :12 Merkez/ OSMANİYE

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Tarafların 23/10/2009 tarihinde evlendiklerini, bu evliliklerinden müşterek üç çocuklarının bulunduğunu, çocuklara ve müvekkiline karşı sürekli sinkaflı küfür ettiğini, sinirlendiği zaman evdeki eşyalara zarar verdiğini, davalının bu davranışları nedeniyle taraflar arasında şiddetli geçimsizlik yaşandığını, davalının 2020 yılında evi terk ettiğini, geri dönmediğini, bu nedenle tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Gaziantep 13. Aile Mahkemesinin 2025/650 Esas sayılı dosyası ile yürütülen boşanma davasında davalı olan, 12950201550 TC kimlik nolu, 09/01/1987 doğumlu, Nurcan ve Ahmet oğlu EMRAH ÇOĞUL'a çıkarılan tebligatlar bila tebliğ iade dönmüş olup adres araştırmalarına rağmen davalının adres bilgilerine ulaşılamadığından dava dilekçesinin ve tensip zaptındaki hususların davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi, Tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca, ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır. HMK.'nın 122. Maddesi gereğince, davalının dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap verebileceği, bu süre içinde cevap dilekçesi sunulmadığında HMK'nın 128. Maddesi gereğince dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, HMK.121.ve 129.maddeleri gereğince delil olarak gösterdikleri belgeleri dilekçelerine ekleyerek sunmaları ile başka yerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli açıklamaları yapmaları gerektiği, dayandıklan vakıaları ispata elverişli şekilde somutlaştırmaları gerektiği, dayandıkları delilleri ve hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini açıkça belirtmelerinin zonunlu olduğu (m.194), cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesinde belirtmedikleri vakaları, dayanmadıkları delilleri daha sonra ileri süremeyecekleri, 7251 Sk. ile değişik 6100 sayılı HMK'nun 141. maddesi uyarınca tarafların cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesi ile serbestçe iddia ve savunmalarını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşaması tamamlandıktan sonra HMK 141/2 maddesi uyarınca ıslah ve karşı tarafın açık muvafakatı hükümleri saklı kalmak kaydı ile iddia ve savunmalarını genişletemeyeceği yahut değistiremeyecekleri hususları tebligat yerine kain olmak üzere davalı EMRAH ÇOĞUL'a İLANEN tebliğ olunur.

Basın No: ILN02445770