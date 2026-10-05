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Resmi İlanlar T.C. GAZİANTEP 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. GAZİANTEP 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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T.C. GAZİANTEP 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/157 Esas
25.06.2026
İLANEN TEBLİĞ

Aşağıda kimlik bilgileri yazılı mirasçılar hakkında ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Gaziantep 12. Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan 2026/157 Esas sayılı dosyası ile dava konusu Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi Bedirkent Mahallesi 9637 Ada 6 parsel ile 9641 ada 12 parsel sayılı taşınmazlar hakkında ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup; açılan davanın dilekçesine karşı bu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta kesin süre içinde cevap dilekçesini mahkememize vermeleri, ilk itirazları, varsa delilleri açıkça bildirmeleri ,karşı tarafla sulh için gerekli hazırlığı yapmaları; kesin süre dışında verilen dilekçelerinizin savunma olarak dikkate alınmayacağı, kesin süre içinde sunulmayan delillerinden HMK 140/5md gereğince vazgeçmiş sayılacağınız, duruşmaya katılmamaları halinde yokluklarında yapılacak işlemlere itiraz edemeyecekleri, ayrıca bilirkişi raporlarına karşı ilanen tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde itiraz dilekçesi sunmamaları halinde raporları kabul etmiş sayılacakları hususlarınını ilgililere ilanen tebliğ olunur.

Mirasçı : MEHMET METİN GÜÇYETMEZ - 15200127020
Mirasçı: LÜTFİYE HÜLYA TOPBAŞ - 35230897670
Mirasçı: ŞABAN TURGAY GÜÇYETMEZ - 15197127126

#ilangovtr

Basın No: ILN02562242