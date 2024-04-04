T.C. GAZİANTEP 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2024-04-04 00:00:00 -
T.C. GAZİANTEP 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2022/33 Esas
05/03/2024
İLAN METNİ
Dava konusu Gaziantep İli, Şehitkamil ilçesi, Işıklı Köyü 218 Adada bulunan kuzeyinde 218 Ada 5 Parsel, güneyinde 217 Ada 18 Parsel numaralı taşınmazlar bulunan ve diğer yönlerdeki taşınmazlar da tapulu yaklaşık 8.000 m2'den fazla alanı kapsayan tapusuz taşınmaz için zilyetliğe dayanan tapu iptal tescil davası açılmış olup TMK 713/4 maddesi gereği ilan olunur.
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Basın No: ILN02006126