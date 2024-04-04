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Resmi İlanlar T.C. GAZİANTEP 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. GAZİANTEP 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-04-04 00:00:00 -

T.C. GAZİANTEP 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/33 Esas
 
05/03/2024
 
İLAN METNİ

Dava konusu Gaziantep İli, Şehitkamil ilçesi, Işıklı Köyü 218 Adada bulunan kuzeyinde 218 Ada 5 Parsel, güneyinde 217 Ada 18 Parsel numaralı taşınmazlar bulunan ve diğer yönlerdeki taşınmazlar da tapulu yaklaşık 8.000 m2'den fazla alanı kapsayan tapusuz taşınmaz için zilyetliğe dayanan tapu iptal tescil davası açılmış olup TMK 713/4 maddesi gereği ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02006126