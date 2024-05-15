T.C. GAZİANTEP 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



Sayı :2023/14 Esas

08/05/2024

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaipliğine karar verilmesi istenilen 42577227770 T.C kimlik numaralı MECİT KULUĞ'un sağ olup olmadığı hususunda bilgisi bulunanların mahkememize başvurması amacıyla ilanen tebliğe karar verilmiş olup;

Gaipliği istenen Gaziantep ili Yavuzeli ilçesi Saraymağara Mah./Köy Cilt:22 Hane:19 da nüfusa kayıtlı Ali ve Cennet'ten olma 05/07/1967 doğumlu 42577227770 T.C kimlik numaralı Mecit KULUĞ'un 2014 yılından bu yana kayıp olduğu tüm aramalara rağmen bulunamadığı , bu güne sağ veya ölü hususunda bir haber alınamadığından sağ olduğu takdirde Mecit KULUĞ'un bizzat veya sağ veya ölü olduğu konusunda bilgisi bulunan kişilerin altı ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları gerektiği ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02031329