T.C. FOÇA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/551

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğü tarafından Davalı Ayfer Yavuz ve Hacer Yaran aleyhine mahkememizde açılan kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davasında; İzmir ili, Foça ilçesi, Yenifoça-Cumhuriyet Mahallesi, 512178 ada, 4728 parsel sayılı taşınmazın 458,24 metrekarelik kısmının Karayolları Genel Müdürlüğü adına Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde;

A)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabileceği,

B)Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

C)Bu tür davalarda husumetin Adalet Bakanlığı aleyhine yöneltileceği,

D)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Foça Şubesi’ne yatırılacağı,

E)Yukarıda adı geçen davalının HMK’nın ilgili maddeleri gereği, cevap vermediği, duruşmalara gelmediği veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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Basın No: ILN01993197