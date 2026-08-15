T.C. FİNİKE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2026/13 Tereke

Mahkememizde görülmekte olan Müteveffa SALİHA ÖZEK (- 27658097688 TC Kimlik Numaralı, Antalya ili Demre ilçesi, Beymelek Mah./Köy, Cilt No:6 Hane No:60 BSN:39sırada nüfusa kayıtlı, MEHMET ALİ ve AYŞE oğlu/kızı, 17/10/1922 dogumlu,)'a ait, Müteveffa ADEM DARILMAZ ( 18358400694 TC Kimlik Numaralı, Antalya ili Finike ilçesi Yeşilyurt Mah/köy, Cilt No:21 Hane No:80 BSN:4 sırada nüfusa kayıtlı, MUHARREM ve ZELİHA oğlu/kızı, 01/07/1916 doğumlu,) 'a ait ve Müteveffa MUHARREM DARILMAZ (18367400302 TC Kimlik Numaralı, Antalya ili Finike ilçesi Yeşilyurt Mah/Köy, CiltNo:21 Hane No:80 BSN:1 sırada nüfusa kayıtlı, MUSTAFA ve HAYRİYE oğlu/kızı, 01/07/1888 dogumlu,)'a ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara karar gereğince;

Müteveffa Saliha Özek, Müteveffa Adem Darılmaz ve Müteveffa Muharrem Darılmaz ile kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

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Basın No: ILN02509857