T.C. FİNİKE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. FİNİKE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından mahkememizin 2024/118-120-122-124 esas sayılı dava dosyalarında davalılar sütununda isimleri belirtilen kişiler hakkında açılan Kamulaştırma Bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen ara kararı uyarınca;
1-Dava Dilekçesinin Özeti: Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili aşağıda parsel, maliki, cinsi, irtifak, pilan ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda kayıtlı olduğunu, Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil ile taşınmazın kamulaştırılan kısmının Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescili talep edilmiş olup,
2- a) 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargıda düzeltme davası açmaları,
b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Teiaş adına tescil edileceği,
c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C Halk Bankası Finike şubesine yatırılacağı,
d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği;
3- a) Duruşma günlerinin aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde olacağı;
b) Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 sayılı Kanun 28. ve 2942 Sayılı Kanun Değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur. 07/03/2024
|Dosya No
|Davalı
|İlçe
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|M² Alan
|D. Günü
|D. Saati
|2024/124
|ADİLE
|Finike
|Yalnız
|176
|1
|3.337,88
|04/04/2024
|11:05
|2024/124
|ALİ
|Finike
|Yalnız
|176
|1
|3.337,88
|04/04/2024
|11:05
|2024/124
|AYTEN
|Finike
|Yalnız
|176
|1
|3.337,88
|04/04/2024
|11:05
|2024/124
|BEKİR
|Finike
|Yalnız
|176
|1
|3.337,88
|04/04/2024
|11:05
|2024/124
|EMİNE
|Finike
|Yalnız
|176
|1
|3.337,88
|04/04/2024
|11:05
|2024/124
|HAVVA
|Finike
|Yalnız
|176
|1
|3.337,88
|04/04/2024
|11:05
|2024/124
|HÜSEYİN
|Finike
|Yalnız
|176
|1
|3.337,88
|04/04/2024
|11:05
|2024/124
|MEDİNE
|Finike
|Yalnız
|176
|1
|3.337,88
|04/04/2024
|11:05
|2024/124
|MEHMET
|Finike
|Yalnız
|176
|1
|3.337,88
|04/04/2024
|11:05
|2024/124
|OSMAN
|Finike
|Yalnız
|176
|1
|3.337,88
|04/04/2024
|11:05
|2024/124
|RAŞİT
|Finike
|Yalnız
|176
|1
|3.337,88
|04/04/2024
|11:05
|2024/124
|SALİH
|Finike
|Yalnız
|176
|1
|3.337,88
|04/04/2024
|11:05
|2024/124
|SEVİM
|Finike
|Yalnız
|176
|1
|3.337,88
|04/04/2024
|11:05
|2024/124
|ŞERİF
|Finike
|Yalnız
|176
|1
|3.337,88
|04/04/2024
|11:05
|2024/124
|ÜMÜŞEN
|Finike
|Yalnız
|176
|1
|3.337,88
|04/04/2024
|11:05
|2024/122
|ALİ
|Finike
|Finike
|117
|117
|1.237,18
|04/04/2024
|11:10
|2024/122
|ARİF
|Finike
|Finike
|117
|117
|1.237,18
|04/04/2024
|11:10
|2024/122
|AYŞE
|Finike
|Finike
|117
|117
|1.237,18
|04/04/2024
|11:10
|2024/122
|EMİNE
|Finike
|Finike
|117
|117
|1.237,18
|04/04/2024
|11:10
|2024/122
|GÜLŞEN
|Finike
|Finike
|117
|117
|1.237,18
|04/04/2024
|11:10
|2024/122
|KADRİYE
|Finike
|Finike
|117
|117
|1.237,18
|04/04/2024
|11:10
|2024/122
|RAŞİT
|Finike
|Finike
|117
|117
|1.237,18
|04/04/2024
|11:10
|2024/122
|SALİH
|Finike
|Finike
|117
|117
|1.237,18
|04/04/2024
|11:10
|2024/122
|SELMA
|Finike
|Finike
|117
|117
|1.237,18
|04/04/2024
|11:10
|2024/122
|ZELİHA
|Finike
|Finike
|117
|117
|1.237,18
|04/04/2024
|11:10
|2024/120
|MEHMET
|Finike
|Yalnız
|117
|44
|785,87
|04/04/2024
|11:15
|2024/120
|ADİLE
|Finike
|Yalnız
|117
|44
|785,87
|04/04/2024
|11:15
|2024/120
|ŞERİF
|Finike
|Yalnız
|117
|44
|785,87
|04/04/2024
|11:15
|2024/120
|ALİ
|Finike
|Yalnız
|117
|44
|785,87
|04/04/2024
|11:15
|2024/120
|EMİNE
|Finike
|Yalnız
|117
|44
|785,87
|04/04/2024
|11:15
|2024/120
|OSMAN
|Finike
|Yalnız
|117
|44
|785,87
|04/04/2024
|11:15
|2024/118
|ASAT GENEL MÜD.
|Finike
|Yalnız
|117
|45
|872,45
|04/04/2024
|11:20
#ilangovtr
Basın No: ILN02002123