T.C. FİNİKE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/79 Esas

DAVALI : ALİ URSAVAŞ: TC:22570260004



Davacılar tarafından aleyhinize açılan Alacak davasının yapılan yargılamasında;



Mahkememizce dahili dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, gerekçeli karar, yargıtay ilamı, tensip zaptı ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, gerekçeli karar, yargıtay ilamı, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Davacılar vekilinin mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle; Davalının, tapunun İncirağacı Köyü 1491 ve 1492 parseller üzerine yapılacak inşaatlara ilişkin müteahhitle 15/12/1997 tarih ve 14019 nolu kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlediğini, bu sözleşme ile kendisine isabet edecek dairelerden 450 milyon TL bedelle, A blok 3. kattaki 6 nolu C blok 9. kattaki 15 nolu ve çatı katındaki 18 nolu daireleri 15/12/1997 gün ve 1421 nolu sözleşmeyle Ali Karadeniz'e satmış olduğunu ve bedelini aldığını, 15/12/1997 gün ve 14026 nolu sözleşmeyle bir daireyi 150 milyon TL bedelle Hafize Gezer'e satıp bedelini aldığını, 15/12/1997 gün ve 41022 nolu sözleşmeyle 150 milyon TL bedelle B blok 19 nolu daireyi Necla Karadeniz'e satıp bedelini aldığını, davalının satmış olduğu dairelerin Ali Karadeniz ve Necla Karadenizin varisleri tarafından müvekkilleri davacı Mustafa Koçubaba ve Kezbian Avşar'a temlik edildiğini, davalının Kumluca Noterliği'nde düzenlenen 15/12/1997 gün ve 14019 sayılı düzenleme şeklinde kat karşılığı inşaat sözleşmesinin iptali istemiyle, Finike Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2004/26 esas 2008/29 karar sayılı dosyası ile dava açtığını fakat davanın mahkemece reddedildiğini, müvekkillerince temlik alınan toplam 5 adet dairenin yapılacağı İncirağacı 1491 ve 1492 parseller üzerine müvekkilerinin haklarının güvence altına alınması için dava sonuna kadar tedbir konulmasını, toplam 4 dairenin kat irtifakı kurulmuşssa davalı adına kayıtlı olan tapusu iptal edilerek, müvekkili Mustafa Koçubaba adına tespit ve tescil edilmesini, 1 adet dairenin kat irtifakı kurulmuşsa davalı adına kayıtlı olan tapusunun iptal edilerek, müvekkili Keziban Avşar adına tespit ve tescil edilmesini, davalının daireleri teslim tarihi olan 15/12/2000 tarihinden bu yana geçen 100 aylık kira bedeli olarak 50.000 TL birikmiş ve dava sonuçlanıncaya kadar geçen aylar için belirlenecek kira bedelinin davalıdan alınarak müvekkillerine verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.



Mahkememizin 30/09/2015 tarih, 2009/148 esas, 2015/363 hükmü ile;"Davacıların 29.08.2001 tarihinde dava dışı Ali Karadeniz ve Necla Karadenizden temlik almış oldukları daireler dayanak Kumluca Noterliği'nin 15/12/1997 tarih,14019 yevmiye nolu Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi'in feshi nedeniyle geçersiz hale gelmiş ve davacıların tapu iptal ve tescil istemlerinin reddine karar vermek gerekmiştir. Davacıların kira alacağı istemleri geçerli bir sözleşmenin geç ifasından kaynaklı müspet zarar kapsamında olup, dayanak sözleşmenin feshi nedeniyle bu talebin de reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere ;Açılan davanın REDDİNE," karar verilmiştir.



Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin 09/11/2022 tarih, 2022/3123 esas, 2022/5271 sayılı kararı ile; "Davacılar, dava konusu bağımsız bölümleri davalı arsa sahibinin sattığı kişilerden temlik almış olup, arsa sahibi ile satın alınan kişiler arasındaki 15.12.1997 tarihli satış vaadi sözleşmeleri de geçerli ve bağlayıcı olduğundan davacıların tapu iptali ile tesciline dair taleplerinin kabul edilmesi gerekirken, dayanak kat karşılığı inşaat sözleşmenin feshedildiği gerekçesiyle yazılı şekilde davanın reddi doğru olmamıştır. Yukarıda açıklanan nedenlerle, mahkeme kararının bozulması gerekirken, sehven onandığı bu kez yapılan incelemede anlaşılmış, davacılar vekilinin bu yönden karar düzeltme isteminin kabulüne karar vermek gerekmiştir. SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile, Dairemizin 08.02.022 tarih ve 2022/449 Esas, 2022/606 Karar sayılı onama ilamının kaldırılarak yerel mahkeme kararının BOZULMASINA"karar verilmiştir.



Mahkememizin 31/01/2023 tarih, 2023/79 esas sayılı tensip zaptı ile; " Mahkememizden verilen 30/09/2015 tarih ve 2009/148 Esas 2015/363 sayılı kararı Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin 09/11/2022 tarih ve 2022/3123 Esas 2022/5271 Karar sayılı ilamıyla BOZULMAKLA, dava mahkememizin yukarıdaki esasına kaydı yapılıp incelendi: GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 1- Taraflara Duruşma gününü bildirir davetiye gönderilmesine, 2- Bozma kararına uyulup uyulmama konusunun duruşmada dikkate alınmasına," karar verilmiştir.



"HMK.122. maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK.128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız," ihtar olunur.



Durusma Günü: 03/10/2023 günü saat: 09:55'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 13/07/2023

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Basın No: ILN01861683