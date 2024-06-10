T.C. FETHİYE KADASTRO MAHKEMESİ

2019/42 Esas

2024/61 Karar

-İLAN-

Davacı Sefer Hayrettin Sayman ile davalılar Ali Kalaycı, David Henry Berenger Kendall, İlkay Dönmez ve Saytaç Duman arasında mahkememizde görülmekte olan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılaması sonunda davalı Henry Berenger Kendall'ın yapılan araştırmalarda açık adresi tespit edilemediğinden, mahkememizce 05/03/2024 tarihi gerekçeli karar ile;

"1-Dahili davalı Ali Kalaycı yönünden açılan davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle USULDEN REDDİNE,

2-Davalı David Henry Berenger Kendall ile dahili davalılar İlkay Dönmez ve Saytaç Duman yönünden davanın KISMEN KABULÜNE - KISMEN REDDİNE,

3-Dava konusu Muğla ili, Ortaca ilçesi, Okçular Mahallesi, 192 ada 78 parsel (eski 371 parsel) ve 192 ada 79 parsel (eski 30 parsel) sayılı taşınmazların uygulama kadastro tespitlerinin İPTALİ ile,

23/08/2022 tarihli fen bilirkişi raporuna ek:7 nolu krokide (A) harfi ile gösterilen 618,52 m² alanın 192 ada 79 parselden çıkartılarak 192 ada 78 parsele eklenmesine, böylece 192 ada 78 parselin toplam 9.447,16 m², 192 ada 79 parselin ise 12.963,03 m² olarak tapu kayıt malikleri adına önceki vasfıyla tapuya KAYIT VE TESCİLİNE, fazlaya ilişkin istemin reddine,

4-23/08/2022 tarihli fen bilirkişi raporu ve ekli krokilerin kararın eki sayılmasına" karar verilmiş olup;

7202 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddeleri ile Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik'in 52. maddesi uyarınca son yayınlandığı tarihten itibaren iki hafta sonunda tebligatın muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02045958