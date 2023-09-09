T.C FETHİYE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2023-09-09 00:00:00 -
T.C FETHİYE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
ESAS NO: 2023/125
Davacı Teslime Baba ile davalılar Canan Altun vd. arasında mahkememizde görülmekte olan tapu iptali ve tescil davası nedeniyle; ön inceleme duruşmasının 02/11/2023 günü saat 11:05'de yapılmasına karar verilmiş olup, belirli gün saatte duruşmaya gelerek sulh için gerekli hazırlığı yapması gerektiği, duruşmaya gelmediği takdirde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu davalılardan Hayri Vargel'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN01887578