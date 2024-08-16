T.C. FETHİYE 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
2024-08-16 00:00:00 -
T.C. FETHİYE 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO : 2021/1248 Esas
KARAR NO : 2023/1490
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01.12.2023 tarihli ilamı ile Güveni Kötüye Kullanma suçundan Joseph Mawson ve Heather Hodgson kızı 04.06.1966 İngiltere doğumlu,BRENDA SUSAN GIBSON hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda,
CMK'nun 223/2-e maddesi uyarınca Beraatine dair karar verildiği anlaşılmıştır.Sanığın bütün aramalara rağmen bulunamaması ve adresinin meçhul kalması nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN02077268