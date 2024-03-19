T.C. FETHİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/109

Davacı , PAUL MARK SMITH ile Davalı , GILLIANJANE PRITCHARD arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Geri Alım Hakkından Kaynaklanan), Alacak (Bağıştan Dönme Kaynaklı) davası nedeniyle;

Parası davacı tarafından ödenip 1/2 hissesi davalı adına tescil olan Muğla ili, Fethiye ilçesi, Patlangıç mahallesi, 3019 ada, 7 parsel, 7 nolu bağımsız bölümün davalı adına kayıtlı 1/2 hissesine ilişkin tapu kaydının iptali ile davacı adına tesciline, aksi takdirde hissesinin bedelinin yasal faizi ile birlikte davacıya iadesine, davacı tarafından davalıya alının mücevherlerin davalı tarafından davacıya aynen iadesine, aksi takdirde bedelini yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesine, davacı tarafından ev için alınan eşyaların davalı tarafından davacıya aynen iadesine, aksi takdirde bu eşya bedelinin yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesine, davalının ortak hesaptan aldığı para ile QNB Finansbank ve diğer hesaplardan aldığı paranın davacıya iadesine ilişkin dava nedeniyle; bildirilen adreslere tebligat yapılamayan davalı Gıllıanjane Prıtchard'a Tebligat Kanunu'nun 28/3 maddesi uyarınca ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, dava dilekçesi ve tensip zaptının "HMK 122,127 maddeleri uyarınca ekte gönderilen dava dilekçesine, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, durum ve koşullara göre bu süre içerisinde cevap vermeniz çok zor yahut imkansız olduğu takdirde yine 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurmanız halinde cevap süresinin bitiminden itibaren işleyemeye başlamak, bir defaya mahsus olmak ve 1 ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR." şerhi ile davalı Gıllıanjane Prıtchard'a tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02003802