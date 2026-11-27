Sayı : 2025/178 Esas

26.11.2025

İLAN

Davacılar , MEHMET KURU, OSMAN KURU, ŞAMİL DÜDÜKCÜ, VEYSEL KARANİ DÜDÜKCÜ ile Davalı , FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasında;

Birleşen Fethiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/177 Esas sayılı dosyanın dava dilekçesinde; özetle ; Davaya konu taşınmaz kuzeyinde Muğla İli, Fethiye İlçesi, Eldirek Mahallesi 180 Ada 2 Parsel bulunan, güneyinde yol ve Eldirek deresi, doğu ve batısında tapusuz taşınmazlar bulunan tapulama harici olan yaklaşık 650 m2'lik taşınmazı 50-60 yılıdır malik sıfatı ile zilyet etmektedir.650 m2 lik taşınmaza yeni bir ada parsel numarası verilerek davacılar Şamil ve Veysel Karani DÜDÜKCÜ adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini talep etmiş olmakla;

Birleşen Fethiye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/97 Esas sayılı dosyanın dava dilekçesinde özetle; Davaya konu taşınmaz kuzeyinde Muğla İli, Fethiye İlçesi, Eldirek Mahallesi 180 Ada 2 Parsel bulunan, güneyinde yol, doğu ve batısında tapusuz taşınmazlar bulunan yaklaşık 1068 m2'lik tapusuz taşınmazı malik sıfatı ile zilyet etmektedir. 1068m2'lik taşınmaza yeni bir ada parsel numarası verilerek davacı Osman Kuru adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini talep etmiş olmakla;

Yukarıda belirtilen dava konusu taşınmaz ile ilgili tescil talebine itiraz edenler var ise işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ellerindeki yazılı belgeler ile Fethiye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/178 esas sayılı dosyasına müracat etmesi, aksi halde hiçbir şekilde hak ve iddia sahibi olamayacakları (M.K. Nun 713/4 maddesi gereğince) İLANEN tebliğ olunur .

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Basın No: ILN02605109