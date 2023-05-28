T.C. FETHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 1997/403

KARAR NO : 2015/208

Davacı Ömer POYRAZ ve diğerleri ile davalı MUSTAFA COŞKUN (TC.278*****792) ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası neticesinde mahkememiz tarafından verilen 15/04/2015 tarih ve 1997/403 E,-2015/208 K. Sayılı kararına yapılan temyiz incelemesi talebi sonucunda Yargıtay 7.Hukuk Dairesi 24/11/2021 tarih, 2021/6590 e,2021/3147 k.sayılı ilamının yukarıda adı geçen Mustafa COŞKUN'a tebliği sağlanamamıştır.

2-Hüküm fıkrasınınilan tarihinden itibaren 7 günsonra tebliğ tarihi yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/05/2023

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Basın No: ILN01836286