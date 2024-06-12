TC. FERİZLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/976 Esas

DAVACI : Maliye Hazinesi

DAVALI : Sakarya Defterdarı

Dava konusu Sakarya ili, Ferizli İlçesi, İnönü Mahallesi, 2507 Parsel numaralı taşınmazın 1/5 hissedarı Fadime ile 1/5 hissedarı Adile olan ve hisseleri bulunan Adile kızı ve Fadime Kızı'nın kim oldukları ve nerede oldukları bilinmediğinden Ferizli Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 28/05/2012 tarih ve 2012/11 Esas, 2012/108 Karar sayılı ilamında 3561 sayılı yasa gereği Sakarya Defterdarı kayyım tayin edilmiş ve gaipliğine karar verilmesi adına davası açılmış olup, Mahkememiz dosyası davalıları 1967 tarihli tapulama tutanağında yer alan Osman oğlu Mustafa Yıldırım T.C: 38384021526. Osman gelini Selim karısı Adile ile Osman'ın torunu Fadime'yi tanıyan bilen olup olmadığı, ölü ya da sağ oldukları hakkında bilgisi olanlar ve nerde olduklarını bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2023/976 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde, adı geçenler Adile Kızı ve Fadime Kızı hakkında gaiplik kararı verileceği hususu İLANEN DUYURULUR.

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Basın No: ILN02046271